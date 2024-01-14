Белый дом эвакуировали из-за митингующих

Сотрудников Белого дома эвакуировали из-за митингующих пропалестинских активистов, устроивших беспорядки рядом со зданием. Об этом сообщили на телеканале Fox News.

«Сотрудники Белого дома „перемещены“ после того, как сторонники палестинских беспорядков повредили антипалестинское ограждение и бросали предметы в полицейских», — говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что протесты начались после того, как США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене.

Кроме того, демонстранты бросают различные предметы в полицию. Правоохранители из округа Колумбия обвинили некоторых протестующих в «деструктивном поведении».