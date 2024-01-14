В Италии 30 человек пострадали из-за обрушения потолка во время свадьбы

Губернатор итальянского региона Тоскана Эудженио Джани сообщил, что в здании бывшего монастыря в городе Пистоя во время свадьбы обрушился потолок из-за чего пострадали 30 человек. Об этом сообщает ТАСС.

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"Некоторые из 30 пострадавших все еще остаются под наблюдением, остальные были выписаны", - сообщил Джани.

Он также отметил, что спасательные и медицинские службы оперативно отреагировали на происшествие.

Ранее сообщалось, что в строящейся школе в Омской области, в которой занятия должны были начаться в январе 2024 года, рухнул потолок.