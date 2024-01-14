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Склад Wildberries продолжает пылать спустя 20 часов после начала пожара

Склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть спустя 20 часов после начала пожара, передает Telegram-канал РЕН ТВ. На опубликованных кадрах видно, что здание по-прежнему объято огнем, который хорошо видно с высоты авиаполета.

Склад Wildberries продолжает пылать спустя 20 часов после начала пожара
© ТАСС

С земли же камера зафиксировала густые клубы дыма, которые испускает почти разрушенное здание. Возгорание, по словам очевидца, началось с заискрившего лифта-подъемника: одна из искр попала на товар, затем пламя за считаные минуты перекинулось на вещи, игрушки и картон.

Глава СК отреагировал на пожар на складе Wildberries

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя петербургского главка Олегу Бобкову возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Шушарах. Также руководитель органа обязал предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах произошедшего. В МЧС сообщали, что возгорание на складе уже локализовано на площади 70 тысяч квадратных метров.

Страховщики подсчитали, что ущерб от пожара может составить 10–11 млрд рублей. В Wildberries пообещали компенсировать партнерам поврежденный и утраченный товар, а клиентам — вернуть деньги за оплаченные покупки. Остальные склады компании работают в штатном режиме.

Происшествия
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
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