Склад Wildberries продолжает пылать спустя 20 часов после начала пожара

Склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть спустя 20 часов после начала пожара, передает Telegram-канал РЕН ТВ. На опубликованных кадрах видно, что здание по-прежнему объято огнем, который хорошо видно с высоты авиаполета.

С земли же камера зафиксировала густые клубы дыма, которые испускает почти разрушенное здание. Возгорание, по словам очевидца, началось с заискрившего лифта-подъемника: одна из искр попала на товар, затем пламя за считаные минуты перекинулось на вещи, игрушки и картон.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя петербургского главка Олегу Бобкову возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Шушарах. Также руководитель органа обязал предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах произошедшего. В МЧС сообщали, что возгорание на складе уже локализовано на площади 70 тысяч квадратных метров.