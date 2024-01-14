В Японии после извержения вулкана произошел выброс пород в радиусе километра

В Японии зафиксирован выброс вулканических пород в радиусе километра от кратера вулкана на острове Суваносэ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что из-за этого объявлен третий из пяти уровней опасности, что означает, что к вулкану нельзя приближаться ближе чем на два километра. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 7,6 в Японии 1 января 2024 года вызвало значительный подъем суши, из-за чего в некоторых местах море отступило от берегов на 250 метров. На это обратил внимание французский независимый эксперт в сфере анализа спутниковых данных Нахель Бельгерзе, изучивший фотографии местности из космоса до и после стихийного бедствия.