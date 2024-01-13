Из квартиры советского ученого украли книги Пушкина стоимостью 650 тысяч рублей

Из квартиры ученого, одного из создателей советского ядерного оружия Всеволода Чубукова украли дорогостоящую коллекцию сочинений русского писателя Александра Пушкина. Об этом сообщает Mash в Telegram.

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Как сообщает издание, всего у Чубукова пропало 25 книг, общая стоимость которых составляет около 650 тысяч рублей. Самый дорогой экземпляр, изданный при жизни Пушкина, оценивается в 370 тысяч.

Исчезновение коллекции заметила дочь ученого. Она подозревает в хищении ценностей возлюбленную отца, бывшую с ним до конца его жизни. Родные Чубукова написали заявление в полицию. Правоохранители организовали проверку.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули члена Совета Федерации Байира Путеева, украв у него 3 миллиона рублей. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и предложили ему переместить его денежные средства на якобы безопасный счет, так как, по словам похитителей, кто-то пытался их украсть.