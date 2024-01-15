В Баку произошел мощный взрыв в мебельном цехе

В столице Азербайджана Баку произошел мощный взрыв в мебельном цехе, на место происшествия прибыли 15 бригад скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики (TƏBİB).

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Отмечается, что происшествие произошло в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе. Информация об этом поступила в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. 15 бригад скорой помощи были в срочном порядке направлены на место ЧП.

По данным телеканала «Baku TV», в результате взрыва несколько человек лишились жизней. На место прибыла полиция.