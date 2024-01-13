Губернатор Липецкой области срочно выехал на место аварии на теплосетях

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов срочно выехал в Липецк из-за крупной аварии на сетях теплоснабжения, сообщил NEWS.ru глава управления информполитики обладминистрации Михаил Шаршаков. По его словам, глава региона находился в Москве на дне области.

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Губернатор [сейчас] на дне региона в Москве, сейчас срочно выехал в Липецк, — сказал собеседник.

Сам Артамонов в своем Telegram-канале заявил, что в ближайшее время проведет заседание оперативного штаба. Он отметил, что ситуация осложняется из-за морозов, в аварийно-восстановительных работах задействованы 10 бригад.

Мэрия города, в свою очередь, обратилась к липчанам, которых затронуло ЧП. Так, горожанам предложили переждать ремонтные работы в нескольких ресторанах, где им предоставят бесплатный чай.

Telegram-канал Mash сообщил, что в настоящий момент свыше 50 тысяч человек в 300 жилых домах остались без тепла. По его сведениям, число домов, лишенных отопления, растет, а городские власти готовятся открыть пункты временного размещения.