На Кубани неустановленное устройство упало на дорогу
Специалисты силовых ведомств в Павловском районе Краснодарского края проводят спецмероприятия из-за падения «неустановленного устройства». Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на региональный оперштаб.
В штабе отметили, что фрагменты устройства были обнаружены на участке дороги между ст. Павловской и ст. Атаманской.
Отмечается, что движение между станицами Ленинградская и Павловская было временно перекрыто. В связи с этим, власти попросили водителей выбирать объездные пути.
Глава Павловского района Роман Парахин пояснил, что на месте происшествия разрушений нет. Он добавил, что угрозы для жителей района также нет.
По предварительным данным, речь может идти о ракете, предположительно, сбитой ночью российскими силами ПВО.
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