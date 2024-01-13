На Кубани неустановленное устройство упало на дорогу

Специалисты силовых ведомств в Павловском районе Краснодарского края проводят спецмероприятия из-за падения «неустановленного устройства». Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на региональный оперштаб.

В штабе отметили, что фрагменты устройства были обнаружены на участке дороги между ст. Павловской и ст. Атаманской.

Отмечается, что движение между станицами Ленинградская и Павловская было временно перекрыто. В связи с этим, власти попросили водителей выбирать объездные пути.

Глава Павловского района Роман Парахин пояснил, что на месте происшествия разрушений нет. Он добавил, что угрозы для жителей района также нет.