Родственников сотрудников сгоревшего склада Wildberries атаковали мошенники

Родственники сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада Wildberries были атакованы мошенниками. Об этом сообщает РЕН-ТВ в своем Telegram-канале.

По данным телеканала, родные и близкие работников не всегда могут до них дозвониться. После того, как они сообщают об этом в профильных группах и чатах, с ними связывается неизвестный, предлагающий за деньги купить у него список пострадавших и эвакуированных.

«За небольшую плату могу сказать, сколько [человек] и кто пострадал», — говорится в одном из таких сообщений, оказавшемся в распоряжении телеканала.

При этом аферисты предварительно уточняют фамилию интересующего сотрудника. После этого они заявляют, что она присутствует в списке, размещенном на некоем сайте, и просят перевести посильную для человека сумму на указанный счет в одном из российских банков.