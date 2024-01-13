Товары, размещенные на складе в Шушарах, скрыты с витрины маркетплейса. Wildberries повторит заказы покупателей на товары в случае их наличия на маркетплейсе, а в случае отсутствия аналогов поврежденных товаров покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. <...> Ближайшие поставки в Шушары перенаправлены на другие склады. <...> Договоры с исполнителями на складах не будут расторгнуты — они смогут продолжить сотрудничество с компанией, — сообщили в WB.