На загоревшемся складе Wildberries пропал человек

При пожаре на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге пропал 20-летний мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Сообщается, что мать Евгения К. не может дозвониться до сына, работавшего на загоревшемся складе. Женщина объяснила, что телефон Евгения не выключен, но на ее звонки он не отвечает.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар на складе удалось локализовать на 70 тысячах квадратных метрах. По данным службы, пострадавших в результате происшествия нет.