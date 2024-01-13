Ущерб от ЧП на складе Wildberries в Шушарах может оцениваться в 10-11 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на страховом рынке.

Эксперт отметил, что пожар в Шушарах похож на прошлогодний пожар на складе Ozon. Сравнимы площадь пожара и категории товаров, находившихся на складе. Исходя из этого можно приблизительно оценить ущерб компании.

«Ориентировочно ущерб может быть оценен в 10-11 миллиардов рублей», — считает источник.

Данная оценка сопоставима с суммой выплат Ozon после пожара в августе 2022 года. При этом эксперт пояснил, что пока неизвестна полная картина: имеются ли человеческие жертвы, страховка рисков и т.д.

Склад в петербургской промышленной зоне Шушары является одним из крупнейших в инфраструктуре Wildberries. Местные СМИ уже окрестили случившийся здесь пожар «адским». Огромный столб черного дыма отовсюду был виден на юге Петербурга. Пожару был присвоен максимальный ранг сложности. На 12.00 мск огонь локализован на площади 70 тыс кв м. Телеканал «78» сообщает, что здание «практически полностью разрушено».