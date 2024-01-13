Пассажир московского метро ударил по створке турникета и разбил её по причине плохого настроения, сообщила прокуратура Москвы.

Ранее судимый 28-летний мужчина выходил из вестибюля станции метро «Яхромская» и умышленно ударил ногой по закрытой стеклянной багажной створке турникета, из-за чего она разбилась.

Действия москвича фигуранта квалифицированы по ст. 214 УК России (вандализм). Его привлечение к уголовной ответственности и возмещение ущерба находится на контроле прокуратуры.