Москвич ударил по створке турникета в метро и разбил её из-за плохого настроения
Пассажир московского метро ударил по створке турникета и разбил её по причине плохого настроения, сообщила прокуратура Москвы.
Ранее судимый 28-летний мужчина выходил из вестибюля станции метро «Яхромская» и умышленно ударил ногой по закрытой стеклянной багажной створке турникета, из-за чего она разбилась.
Действия москвича фигуранта квалифицированы по ст. 214 УК России (вандализм). Его привлечение к уголовной ответственности и возмещение ущерба находится на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что мужчина пшикнул баллончиком в сторону пассажира метро в Москве из-за замечания.