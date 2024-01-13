Названа предварительная причина пожара на складе Wildberries

Неисправность электропроводки стала предварительной причиной пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, который горит на площади 70 тыс. кв. метров, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Напомним, что пожар начался утром 13 января. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров, затем увеличилась до 75 тыс. В настоящее время очаг локализован на площади 70 тыс. кв. метров.

«Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. Тушение продолжается», — отметил собеседник агентства.

На складе пахло жжёной проводкой ещё в 4 утра, затем сработала пожарная тревога, однако её просто отключили — и все продолжили работать, сообщает Mash со ссылкой на сотрудника маркетплейса.

Мужчина пояснил, что накануне на складе построили новый мезонин, где проложили новую проводку. Он предположил, что именно она и загорелась, так как была сделана некачественно.