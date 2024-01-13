Появились новые подробности в деле о гибели россиянки в Турции

Телефон российской туристки Надежды Ярыгиной выключили специально в день исчезновения, а ранее на россиянок уже нападали в местности, где нашли тело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей и знакомых погибшей.

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По словам туристки Елены, телефон Ярыгиной был выключен с 4 января. Когда спасатели нашли мобильник, то включили и выяснили, что батарея заряжена наполовину.

«Видимо, его специально кто-то выключил», — говорит Елена.

Кроме того, в декабре в Кемере напали на другую российскую туристку. Это произошло, когда она отправилась с супругом на гору Чалыш. Преступник пытался утащить женщину в кусты, но получил отпор, к тому же на помощь подоспел муж. Нападавший ретировался, но выронил документы, после чего был задержан в Анталье. Это 64-летний гражданин Турции Омер Демиркурт. Ранее он был судим за несколько убийств.

Не исключено, что в деле Ярыгиной тоже может фигурировать местный житель. Однако официальных подтверждений этой версии пока нет. Среди других версий - несчастный случай. Полтора года назад в данной местности российский турист сорвался в пропасть.

Известно, что 40-летняя Ярыгина ушла на прогулку 4 января одна. Она не заводила новых знакомств. Об этом рассказала Евгения Шулакова, подруга погибшей, приехавшая участвовать в поисках.