$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

В строящемся здании недалеко от "Москва-Сити" произошел пожар

Пожар возник в строящемся здании недалеко от "Москва-Сити" на западе столицы на площади 100 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

В строящемся здании недалеко от "Москва-Сити" произошел пожар
© соцсети

"По адресу: Кутузовский проспект, дом 32, корпус 2, в строящемся здании начался пожар. Предварительно, горит склад с лакокрасочными изделиями на площади 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, огонь переходит на второй этаж. Принимаются меры к локализации и ликвидации возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

Площадь пожара на складе Wildberries выросла до 50 тыс. кв. м

Строители самостоятельно эвакуируются из горящего здания.

4