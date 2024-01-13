В строящемся здании недалеко от "Москва-Сити" произошел пожар
Пожар возник в строящемся здании недалеко от "Москва-Сити" на западе столицы на площади 100 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"По адресу: Кутузовский проспект, дом 32, корпус 2, в строящемся здании начался пожар. Предварительно, горит склад с лакокрасочными изделиями на площади 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.
По его словам, огонь переходит на второй этаж. Принимаются меры к локализации и ликвидации возгорания. Информация о пострадавших не поступала.
Строители самостоятельно эвакуируются из горящего здания.