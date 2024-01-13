Пожар возник в складском комплексе в Санкт-Петербурге на площади 50 тыс. кв. м, возгоранию присвоен повышенный, второй, ранг сложности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Московское шоссе, д. 153, поступило в 07:42 мск.

"В складском комплексе размером 350 на 320 м, высотой 20 метров происходит горение на площади 50 000 кв. м. <…> В 09:02 мск пожару присвоен повышенный № 4 ранг сложности. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении.-

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 20 единиц техники и 83 человека личного состава.