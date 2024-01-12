Як-42 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Архангельска

Отмечается, что самолёт следовал рейсом «Амдерма-Архангельск» и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после приземления. В результате самолёт застрял в снегу — в данный момент ведутся работы по вызволению воздушного судна из сугроба.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, однако было задержано несколько рейсов. Рейс «Москва-Архангельск» перевели на запасной аэродром в Петрозаводске, ещё один борт из Санкт-Петербурга ушёл на аэродром в Мурманске. Кроме того, один из рейсов был задержан на вылете из Москвы.