Военные захотели отомстить избившим участника СВО в Тюмени

В Тюмени участники спецоперации решили устроить самосуд над избившими российского военного молодыми людьми. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на анонимное заявление одного из местных жителей.

По его словам, на днях группа мужчин приехала в тюменский район Тарманы, чтобы разыскать причастных к нападению на бойца СВО и отомстить им.

"Они ходили по району, спрашивали, знает ли кто-то парней, которые избили бывшего участника СВО. Сказали, что сами тоже были на Украине и хотят по-мужски поговорить с обидчиками своего боевого товарища. Насколько мне известно, им не удалось никого найти. Они несколько часов побродили по Тарманам и уехали", - заключил горожанин.

9 января несколько молодых людей избили лежащего на земле мужчину. Инцидент, попавший на видео, произошел на улице Малышева. Впоследствии супруга потерпевшего заявила в комментариях к публикации, что ее муж является военным. Женщина утверждала, что он вышел из машины и сделал замечание группе молодежи, которая шумела и хамила прохожим, а в ответ на него напали. Потерпевшего доставили в областную клиническую больницу и госпитализировали в профильное отделение. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.