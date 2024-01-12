Стал известен предполагаемый убийца россиянки в Турции

Там добавили, что в настоящее время полиция ведет с ним беседу в связи с подозрением в похищении и убийстве. Волонтеры сообщают, что этот мужчина активно участвовал в поисках туристки, но при этом постоянно настаивал на прекращении поисков.

Отмечается, что тело Надежды было найдено недалеко от дома Николоса. Подозреваемый был хорошо знаком с районом горы Чалыш и предлагал несколько возможных вариантов местонахождений девушки. Кроме того, по словам местных жителей, он был женат на российской женщине, но их отношения разрушились. В результате, Николос остался без детей, которых забрала его бывшая жена, что могло вызвать у него отчаяние и злость, передали в telegram-канале.