МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева*

Бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России. RT на русском

"Волобуев Игорь Михайлович. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой именно статье ведется розыск, в базе не уточняется. ТАСС