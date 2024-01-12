МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева*

Бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России. RT на русском
"Волобуев Игорь Михайлович. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой именно статье ведется розыск, в базе не уточняется. ТАСС
Игорь Волобуев с 2000 по 2016 год руководил пресс-службой компании «Газпром», был заместителем главы департамента информационной политики компании. После перешёл в Газпромбанк, где до 2022 года занимал пост вице-президента, курировал пиар промышленных активов. Говорит Москва