Полиция начала проверку новогоднего шоу с эротическими сценами в ДК на Кубани

В полиции сообщили RT, что организовали проверку в связи с тем, что в Доме культуры села Шабельского в Краснодарском крае показали новогоднее представление для взрослых с эротическими сценами.

Отмечается, что шоу под названием «Чудеса там, где в них верят» прошло 31 декабря, при этом видео представления начало распространяться в соцсетях сейчас.

Как пишут в местных группах, несмотря на возрастной ценз, зрители пришли на шоу с детьми.

По словам источника RT в администрации Краснодарского края, глава района провёл беседу с директором дома культуры, режиссёром и актёрами шоу, они написали объяснительные.

«Приняты административные решения вплоть до увольнения», — отметили в администрации.

При этом глава Шабельского сельского поселения, где было показано представление, ушёл в отставку. Причины его отставки неясны.