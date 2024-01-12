В Крыму сотрудники МЧС спасли из задымленного помещения 15 котов

ЧП произошло в Симферополе на одном из промышленных складов. Владелец помещения готовил еду для своих питомцев на электрической плите. В результате короткого замыкания плита испортилась и начала дымиться.

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За короткое время помещение заполнилось дымом. Кошки в испуге разбежались и пытались спрятаться под мебелью. Мужчина позвонил спасателям и рассказал о возникшей проблеме.