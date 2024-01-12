Стали известны подробности убийства женщины, найденной в мешке на востоке Москвы

Тело женщины, согласившейся на свидание с мужчиной с сайта знакомств, было найдено с признаками насильственной смерти на востоке Москвы, Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным столичного управления СК России, тело убитой женщины было обнаружено сегодня в строительном мешке у одного из домов на Парковой улице в Москве. Следователи начали изучать записи с камер видеонаблюдения и опрашивать очевидцев.

По данным РЕН ТВ, тело пролежало в мешке двое суток. Погибшей было 42 года. Ее родственники рассказали, что она приехала в Москву, чтобы провести праздники с дочерью.

Также, по словам родственников, 9 января погибшая пошла на свидание, на которое ее пригласил мужчина с сайта знакомств, представившийся как Назар, пишет Telegram-канал 112.

При этом она постоянно была на связи с дочерью, рассказывала, что происходит и скидывала геолокацию.

«Около 11 вечера 9 января женщина сообщила, что находится в подвале и у нее свидание. Спустя пару часов связь прервалась, а телефон оказался выключен. В 7 утра, в очередной раз не дозвонившись до матери, дочь обратилась в полицию», - отмечает канал.