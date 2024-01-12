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Удальцов назвал поводом к уголовному делу посты в поддержку членов марксистского кружка

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов не согласен с выдвинутыми против него обвинениями. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. где рассматривается ходатайство об аресте Удальцова.

Удальцов отверг обвинения в оправдании терроризма
© РИА Новости

«Те обвинения, которые предложены следствием, иначе как бредом назвать не могу. Следствие говорит, что я размещал посты в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм. Они были участниками марксистского кружка, следствие трактует марксизм как терроризм», — сказал Удальцов.

11 января сотрудники Следственного комитета задержали Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма.

12 января стало известно, что в суд поступило ходатайство следователей с требованием избрать Удальцову меру пресечения в виде заключения под стражу.

В марте 2022 года Удальцова задерживали в Москве за опрос о специальной военной операции России на Украине.

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