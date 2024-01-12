В Петербурге у склада Wildberries произошла драка с поножовщиной
Драка мигрантов произошла возле склада Wildberries на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, пострадал один человек, которого госпитализировали с ножевым ранением.
Как рассказал 33-летний пострадавший правоохранителям, накануне около 20:00 мск возле склада его ударил ножом знакомый. Злоумышленник после инцидента скрылся с места на автомобиле.
Полиция оперативно установила нападавшего. Им оказался 35-летний ранее судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья).
По информации «Фонтанки», пострадавший является гражданином Азербайджана и работает на складе Wildberries. Нападавший приехал из Таджикистана. Отмечается, что у него тоже обнаружили ножевые ранения. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что их драка происходила в присутствии нескольких человек.