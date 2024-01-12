Москвич решился на разбой ради фигурок героев мультиков

Житель столицы похитил из магазина несколько фигурок героев мультиков, после чего устроил потасовку с охранниками. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 12 января.

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По ее словам, преступление было совершено на улице Широкая. Злоумышленник зашел в супермаркет, после чего спрятал несколько фигурок и два ароматизатора в рукаве куртки.

На выходе сотрудники службы безопасности магазина попросили похитителя пройти досмотр. После этого завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник распылил в сторону охранников содержимое перцового баллончика.

Момент конфликта с охранниками попал на видео.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Прокуратура контролирует привлечение фигуранта к ответственности.