Генконсульство РФ подтвердило гибель россиянки в Кемере

"В телефонном разговоре с сотрудником генконсульства России в Анталье представитель полиции города Кемер провинции Анталья подтвердил информацию о том, что в результате поисковых усилий в лесном массиве города Кемер найдено тело пропавшей 4 января российской туристки, 1983 года рождения", - сообщили в диппредставительстве. ТАСС