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Генконсульство РФ подтвердило гибель россиянки в Кемере

Российское генконсульство подтвердило в полиции факт гибели жительницы РФ в Кемере. Вечерняя Москва

"В телефонном разговоре с сотрудником генконсульства России в Анталье представитель полиции города Кемер провинции Анталья подтвердил информацию о том, что в результате поисковых усилий в лесном массиве города Кемер найдено тело пропавшей 4 января российской туристки, 1983 года рождения", - сообщили в диппредставительстве. ТАСС

Тело женщины было обнаружено 12 января. Предполагается, что смерть россиянки может носить криминальный характер, проводится проверка. News.ru

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