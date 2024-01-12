Генконсульство РФ подтвердило гибель россиянки в Кемере

Российское генконсульство подтвердило в полиции факт гибели жительницы РФ в Кемере. Вечерняя Москва
"В телефонном разговоре с сотрудником генконсульства России в Анталье представитель полиции города Кемер провинции Анталья подтвердил информацию о том, что в результате поисковых усилий в лесном массиве города Кемер найдено тело пропавшей 4 января российской туристки, 1983 года рождения", - сообщили в диппредставительстве. ТАСС
Тело женщины было обнаружено 12 января. Предполагается, что смерть россиянки может носить криминальный характер, проводится проверка. News.ru