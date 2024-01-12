Экспертиза подтвердила обнаружение останков рэпера Sir-J

Подтверждено: обгоревшие останки принадлежат пропавшему рэперу Sir-J
Останки, найденные после пожара в загородном доме в Расторгуево, принадлежат рэперу Сергею Булавинцеву, известному, как Sir-J. Это подтвердила экспертиза, сообщает телеграм-канал Shot.
В конце декабря, после того как музыкант вернулся с концерта в Калининграде на свою дачу в Расторгуево, он не выходил оттуда. В ту же ночь произошел пожар в доме, и изначально было объявлено, что жертв нет. Однако встревоженные родственники настояли на повторном осмотре дома. Тогда-то и были найдены останки, которые отправили на экспертизу.
О том, что Булавинцев пропал стало известно к начале января. Тревогу забила бывшая жена. Музыкант должен был встретиться с детьми на Новый год, но на связь так и не вышел.