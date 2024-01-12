Экспертиза подтвердила обнаружение останков рэпера Sir-J

В конце декабря, после того как музыкант вернулся с концерта в Калининграде на свою дачу в Расторгуево, он не выходил оттуда. В ту же ночь произошел пожар в доме, и изначально было объявлено, что жертв нет. Однако встревоженные родственники настояли на повторном осмотре дома. Тогда-то и были найдены останки, которые отправили на экспертизу.