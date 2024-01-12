В Пулково прокомментировали ситуацию с «подрезавшим» самолет автобусом

Аэропорт Пулково опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что самолет, готовящийся к взлету, «подрезал» на рулежной дорожке микроавтобус. Об этом со ссылкой на заявление управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» пишет РИА Новости.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что водитель микроавтобуса по какой-то причине выехал на рулежную дорожку непосредственно перед готовящимся к взлету самолетом авиакомпании «Победа».

Однако в пресс-службе управляющей аэропортом компании подчеркнули, что эти сообщения не соответствуют действительности и «обслуживание рейса авиакомпании «Победа» проходило без нарушений».

«Пересечения маршрута движения воздушного судна зафиксировано не было. Аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме», - отмечается в заявлении.