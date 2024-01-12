В российское посольство в Афинах прислали конверт с порошком неизвестного состава. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

К зданию дипломатической миссии в районе Психико прибыли полицейские и пожарная бригада, а также Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, что это не первый инцидент с российскими посольствами за последние недели. 3 января мужчина встал у здания дипмиссия в Праге с зажигалкой и горючей жидкостью. Правоохранители прислали к нему переговорщика и в результате неизвестный согласился сдаться полицейским, после чего его передали медикам.