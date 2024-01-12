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В посольство РФ в Афинах прислали конверт с порошком

В российское посольство в Афинах прислали конверт с порошком неизвестного состава. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

К зданию дипломатической миссии в районе Психико прибыли полицейские и пожарная бригада, а также Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, что это не первый инцидент с российскими посольствами за последние недели. 3 января мужчина встал у здания дипмиссия в Праге с зажигалкой и горючей жидкостью. Правоохранители прислали к нему переговорщика и в результате неизвестный согласился сдаться полицейским, после чего его передали медикам.

Позднее СМИ сообщали, что мужчина оказался иностранцем, однако его гражданство не уточнялось. Мотивы его действий также остались неизвестны.

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