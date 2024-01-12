Петарда взорвалась в руке у подростка из Ленобласти
В Ленинградской области у подростка в руках разорвалась петарда. 16-летний молодой человек госпитализирован.
Как передает «Мойка78», устройство взорвалось 11 января прямо у него на глазах. Подросток получил травмы кисти.
Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Неизвестно, удастся ли спасти кисть молодого человека.
Напомним, что петарда разорвала кисть руки у молодого жителя Подмосковья, а в Верхнем Уфалее мужчине оторвало руку петардой.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ленобласти задержан беглый начальник пожарной части из ЛНР.