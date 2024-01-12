Петарда взорвалась в руке у подростка из Ленобласти

В Ленинградской области у подростка в руках разорвалась петарда. 16-летний молодой человек госпитализирован.

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Как передает «Мойка78», устройство взорвалось 11 января прямо у него на глазах. Подросток получил травмы кисти.

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Неизвестно, удастся ли спасти кисть молодого человека.

Напомним, что петарда разорвала кисть руки у молодого жителя Подмосковья, а в Верхнем Уфалее мужчине оторвало руку петардой.