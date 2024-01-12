Выгнавшая ребенка без обуви на мороз россиянка объяснила свой поступок

Жительница Екатеринбурга, которая выгнала ребенка на мороз без обуви, заявила, что ее сын закален. Об этом сообщает Telegram -канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

«У меня ребенок имеет весьма серьезную спортивную подготовку. Он закален в принципе, потому что он хоккеист. Он постоянно находится на ледовой арене, и там всегда прохладно, поэтому с ним ничего не случится», — пояснила она.

При этом она сочла себя виноватой в случившемся и заявила, что подобного больше не повторится.

Женщину и мальчика без обуви, выгуливающего собаку в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга, сфотографировали случайные прохожие. По словам очевидицы, ребенок жаловался маме на боль, но та отвечала, что он «просто заболеет». Позже женщина пояснила, что таким способом хотела показать сыну, как в такую погоду чувствует себя питомец, с которым он очень любит гулять.