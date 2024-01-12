Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку

Летевший в Оренбург самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines с пассажирами на борту сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет MSK1.RU .

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, следовавшим из Москвы, в пятницу, 12 января. Собеседница издания рассказала, что из-за заноса снегом посадочных полос в оренбургской авиагавани лайнер приземлился в Самаре.

«Час кружили в зоне ожидания, и капитан принял решение совершить экстренную посадку в Самаре (скорее всего, заканчивалось топливо)», — добавила она.

Ранее в январе водитель микроавтобуса подрезал пассажирский самолет в петербургском аэропорту Пулково и едва не сорвал рейс в Пермь. Boeing 737-800 российской авиакомпании готовился к вылету из Северной столицы и следовал к взлетно-посадочной полосе. В этот момент перед ним на рулежной дорожке внезапно появился белый микроавтобус. Уточняется, что мужчина за рулем проигнорировал опасную ситуацию и вынудил лайнер затормозить.