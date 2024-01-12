В Дагестане произошло землетрясение

"От Дагестанской геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что в 10:14 на территории Хасавюртовского района на глубине 27 километров произошло сейсмособытие магнитудой 4,4. Толчки на поверхности земли ощущались жителями города Хасавюрт и Хасавюртовского района", - сообщили в МЧС Дагестана. Российская газета