В Дагестане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на территории Дагестана. Об этом сообщила пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«В 10.14 (мск) на территории Хасавюртовского района на глубине 27 километров произошло сейсмособытие магнитудой 4,4», — указали в ведомстве.

Отмечается, что подземные толчки ощутили жители Хасавюрта и Хасавюртовского района. Данных о разрушениях не приводится. Накануне землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали на северо-востоке Афганистана, напоминает RT.