ВСУ атаковали реанимобиль при эвакуации раненых в ДНР

В результате атаки реанимобиля в Горловке беспилотником-камикадзе Вооруженных сил Украины погибли два человека, еще трое ранены. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

По его словам, нападение было свершена во время оказания помощи и эвакуации «раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский».

«В реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины – Прим.ред.). Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Трое медицинских работников получили ранения», – говорится в сообщении.

Ранее, в новогоднюю ночь, Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о четырех погибших и 13 раненых. Под огонь попала, в частности, пятизвездочная гостиница «Донбасс палас». Обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись также Калининский и Буденновский районы города.