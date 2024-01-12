Задержан устроивший стрельбу в Зеленограде мужчина

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу в ходе конфликта в Зеленограде и ранил человека. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

"Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково города Москвы в течение суток задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении жителю Зеленограда легкого вреда здоровью", - сказал он.

По словам Васенина, предварительно установлено, что злоумышленник встретил потерпевшего на улице и вступил с ним в конфликт из-за личной неприязни.

"В результате возникшей потасовки подозреваемый произвел несколько выстрелов в оппонента, предположительно, из травматического пистолета, после чего скрылся", - добавил начальник пресс-службы столичного главка полиции.

Пострадавший госпитализирован. Согласно заключению врачей, его здоровью был причинен легкий вред.