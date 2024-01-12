Жителя Брянской области осудили за атаки на IP-адреса органов госвласти
Советский районный суд Брянска признал виновным мужчину, который пытался атаковать различные IP-адреса, в том числе органов государственной власти, для получения логинов и паролей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.
"[Мужчина], находясь на рабочем месте в одном из юридических лиц города Брянска, при помощи вредоносного программного обеспечения осуществлял компьютерные атаки на различные IP-адреса, в том числе органов государственной власти РФ, с целью получения логинно-парольных комбинаций для доступа к атакуемым системам. <...> Советским районным судом Брянска обвиняемый <...> приговорен к ограничению свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).