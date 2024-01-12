В Белгородской области за сутки зафиксировали 14 прилетов со стороны ВСУ

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 14 боеприпасов, также было совершено несколько атак с помощью беспилотников. В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе поврежден объект электроснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. Обошлось без последствий. Село Тишанка подверглось атаке с помощью двух БПЛА. Пострадавших нет. В результате сброшенного осколочного боеприпаса поврежден инфраструктурный объект электроснабжения", - написал он, отметив, что в настоящий момент электроснабжение восстановлено.

В Белгородском районе в четверг из гранатомета СПГ-9 обстреляли село Устинка, зафиксировано пять выстрелов. Также в Устинке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина поселка Прилесье, зафиксировано пять прилетов. В Шебекинском округе по селу Муром и поселку Красное ВСУ выпустили по одному минометному снаряду.