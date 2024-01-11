Считавшегося реинкарнацией Будды мужчину арестовали по обвинению в изнасиловании
Мужчина из Непала, которого тысячи людей считали реинкарнацией Будды, был арестован после того, как изнасиловал девочку. Об этом сообщает агентство Deccan Herald.
— Центральное бюро расследований (ЦБР) полиции Непала сообщило, что во вторник они арестовали 33-летнего Рама Бахадура Бомджана, известного как «мальчик-Будда», в доме на окраине Катманду, где он прятался, — говорится в сообщении.
По информации ЦБР, против Бомджана еще в июле 2020 года было возбуждено уголовное дело по обвинению в изнасиловании 15-летней девочки, которая была его последовательницей, а также в связи с исчезновением четырех других его учеников, пишет Deccan Herald.
Известность Бомджан приобрел еще в 2005 году. Тогда он попал в заголовки мировых СМИ и стал известен как «мальчик-Будда». Причиной тому послужило то, что он мог медитировать по несколько дней, сохраняя неподвижность, без воды, еды и сна. Тогда свыше 100 тысяч человек приехали в густые леса юго-восточного Непала, чтобы увидеть, как лже-Будда, скрестив ноги, сидит под деревом и медитирует. Религиозные люди возвели увиденное в культ, решив, что сам Будда снова пришел в мир.