В горах в Турции нашли телефон пропавшей россиянки

Турецкие спасатели нашли в горах телефон пропавшей российской туристки
Турецкие спасатели нашли на горе Чалыш в Кемере телефон, который принадлежал пропавшей туристке из России Надежде Ярыгиной. Об этом сообщает Cumhuriye.
Там напомнили, что 40-летняя Ярыгина прибыла в Турцию 30 декабря. Обратно в РФ она должна была вылететь 8 января, но на рейс она так и не пришла. Согласно информации генконсульства России, 4 января Ярыгина вышла на прогулку и не вернулась. На связь с родственниками она с тех пор также не выходила.
«Сегодня продолжились поисковые работы в районе горы Чалыш, где последний раз гуляла россиянка. Там был обнаружен ее мобильный телефон», — говорится в тексте.
Отмечается, что спасатели обследовали регион с суши и моря, но саму Ярыгину не нашли.
Напомним, что о пропаже россиянки сообщила ее мать. Известно, что Ярыгина занимает руководящую должность в одной из крупнейших теплоснабжающих компаний РФ.