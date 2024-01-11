В горах в Турции нашли телефон пропавшей россиянки

Там напомнили, что 40-летняя Ярыгина прибыла в Турцию 30 декабря. Обратно в РФ она должна была вылететь 8 января, но на рейс она так и не пришла. Согласно информации генконсульства России, 4 января Ярыгина вышла на прогулку и не вернулась. На связь с родственниками она с тех пор также не выходила.