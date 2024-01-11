Во ФСИН прокомментировали смерть Сергея Волкодава

Предприниматель Сергей Волкодав, фигурант дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный», скончался в одной из столичных клиник, информация о его избиении в СИЗО не соответствует действительности, пишет РЕН ТВ со ссылкой на УФСИН по Москве.

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В ведомстве пояснили, что мужчина прошел обследование в 13-й городской больнице. Врачи диагностировали у него тяжелое заболевание. После этого, заметили в УФСИН, Волкодав был освобожден из-под стражи следственными органами.

В январе 2022 года суд признал Сергея Волкодава и его брата Юрия Волкодава виновными в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении договоров на закупку продукции для нужд космодрома Восточный и нескольких объектов Минобороны, сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года суд рассмотрел апелляции братьев и освободил их.