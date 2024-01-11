$88.78-0.6197.54-0.33
Войти в почту

Гражданина Египта обвинили в развратных действиях в ивановском ТРЦ

Пристававшего к девочкам в торгово-развлекательном центре в Иванове гражданина Египта обвинили в развратных действиях.

Гражданина Египта обвинили в развратных действиях в ивановском ТРЦ
© РИА Новости

Об этом сообщило в Telegram региональное СУ СК России.

«Следователями задержан гражданин Египта... Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее депутаты Госдумы от разных фракций внесли законопроект, устанавливающий запрет демонстрировать в новостях сцены насилия с участием несовершеннолетних.

Происшествия
Следственный комитет
Госдума