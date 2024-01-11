Гражданина Египта обвинили в развратных действиях в ивановском ТРЦ
Пристававшего к девочкам в торгово-развлекательном центре в Иванове гражданина Египта обвинили в развратных действиях.
Об этом сообщило в Telegram региональное СУ СК России.
«Следователями задержан гражданин Египта... Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Ранее депутаты Госдумы от разных фракций внесли законопроект, устанавливающий запрет демонстрировать в новостях сцены насилия с участием несовершеннолетних.