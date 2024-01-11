Землетрясение произошло рядом с крупнейшим ядерным полигоном КНДР

Государственное метеорологическое агентство Южной Кореи заявило о землетрясении в районе ядерного полигона в КНДР, сообщает Yonhap. Магнитуда подземных толчков составила 2,4.

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Согласно представленным данным, землетрясение, наиболее вероятно, носит естественный характер. Подземные толчки зафиксировали в 41 км к северо-западу от уезда Кильджу в северокорейской провинции Хамген-Пукто около 19:00 по местному времени (13:00 мск). Эпицентр залегал на глубине около 20 км.

В Кильджу располагается крупнейший ядерный полигон КНДР Пунгери, где местные власти провели все шесть ядерных испытаний.

У берегов Камчатки ранее произошло землетрясение магнитудой 4,5. По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр располагался в 113 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг находился на глубине 92 километра под морским дном. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались, об угрозе цунами объявлено не было.