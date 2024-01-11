В центре Москвы асфальт ушел под землю

Инцидент произошел на улице Международной Таганского района столицы. Кусок дорожного полотна ушел под землю возле пешеходного перехода, расположенного у жилого дома №18/30. Большая дыра в асфальте привлекла внимание местных жителей, которые сообщили о ней коммунальным службам. Коммунальщики огородили место происшествия лентой, в связи с чем проезд транспорта по части улицы стал временно невозможен.