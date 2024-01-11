СМИ: в Екатеринбурге отравились около 200 посетителей кафе

Глава детского хореографического ансамбля «Клевер» Валерия Сотникова заявила, что около 200 человек, включая ее воспитанников, столкнулись с симптомами отравления после ужина в екатеринбургском арт-кафе. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники ансамбля, их родители и педагоги в конце декабря праздновали в кафе Новый год. Сотникова рассказала, что позже они начали массово жаловаться на высокую температуру и рвоту.

В Роспотребнадзоре заявили, что было начато эпидемиологическое расследование. Представитель ведомства сообщил РИА Новости, что официально зафиксировано лишь девять случаев заболевания острой кишечной инфекцией - норовирусом.

«Девять человек официально обратились к медицинским работникам. Мы знаем только про них. Про остальных не знаем. Видимо, к врачам не обращались», - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сотникова подтвердила, что многие лечились самостоятельно. По ее словам, сейчас с детьми все хорошо.