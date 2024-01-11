Россиянин систематически избивал внука и попал под стражу

В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который систематически избивал 7-летнего внука. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Мужчина проходит обвиняемым по статье 117 («Истязание») УК РФ. Его отправили под стражу. Расследование продолжается.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2023 года обвиняемый выпивал и бил ребенка. Это происходило в квартире дома на улице Душенова в городе Североморске Мурманской области.