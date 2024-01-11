Суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчины на Боровском шоссе
Суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчины в квартире в районе Солнцево. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 11 января.
По ее словам, обвиняемый полностью признал вину. Он заявил, что погибший забрал его мобильный телефон. Просьбы вернуть гаджет не увенчались успехом, после чего фигурант избил оппонента. Затем он забрал устройство и удалился.
Суд учел позицию прокуратуры и арестовал обвиняемого. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 9 марта.
Преступление, о котором идет речь, произошло в квартире на Боровском шоссе. В понедельник, 8 января, там нашли тело мужчины. Выяснилось, что погибшего забил до смерти знакомый.