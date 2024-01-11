Суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчины на Боровском шоссе

Суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчины в квартире в районе Солнцево. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 11 января.

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По ее словам, обвиняемый полностью признал вину. Он заявил, что погибший забрал его мобильный телефон. Просьбы вернуть гаджет не увенчались успехом, после чего фигурант избил оппонента. Затем он забрал устройство и удалился.

Суд учел позицию прокуратуры и арестовал обвиняемого. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 9 марта.