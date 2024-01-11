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Суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчины на Боровском шоссе

Суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчины в квартире в районе Солнцево. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 11 января.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчины на Боровском шоссе
© вечерняя москва

По ее словам, обвиняемый полностью признал вину. Он заявил, что погибший забрал его мобильный телефон. Просьбы вернуть гаджет не увенчались успехом, после чего фигурант избил оппонента. Затем он забрал устройство и удалился.

Суд учел позицию прокуратуры и арестовал обвиняемого. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 9 марта.

Преступление, о котором идет речь, произошло в квартире на Боровском шоссе. В понедельник, 8 января, там нашли тело мужчины. Выяснилось, что погибшего забил до смерти знакомый.

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