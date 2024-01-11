В Челябинской области охотинспектор подстрелил школьницу

По данным агентства, инцидент произошел вечером 9 января в лесном массиве в Аргаяшском районе. Школьница каталась с другом на машине по лесу. Когда машина застряла в снегу, она вышла, чтобы помочь вытолкнуть ее из снежной полыньи. В этот момент обвиняемый был на охоте. Он стрелял в дичь, но промахнулся. Пуля угодила школьнице в спину. Ее доставили на лечение в областную больницу Челябинска. Инспектор после задержания был отправлен под подписку о невыезде.